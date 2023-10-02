بداية من اليوم.. برنامج “مدارس خضراء” يستأنف أنشطته في الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يستعد برنامج “مدارس خضراء” في الدارالبيضاء لاستئناف أنشطته ابتداء من 2 أكتوبر المقبل، حيث أن برنامج “مدارس خضراء” هو مبادرة تنظمها شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة ، تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وبشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتعليم والتكوين و جهة الدار البيضاء – سطات، بهدف تقديم تجربة تعليمية مميزة ذات محتوى بيئي تستهدف المدارس الابتدائية العمومية بالعاصمة الاقتصادية.

في إطار هذا البرنامج، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، سيشارك التلامذة أسبوعيا في سلسلة من الأنشطة وورشات عمل تهدف إلى زيادة الوعي البيئي وسبل الحفاظ على نظافة المدنية.

ووفقا لجدول محدد مسبقا، ستقوم الفرق المؤطرة بزيارة المدارس المعينة لتقديم أوراش تعليمية وترفيهية، و سيتعلم الأطفال من خلالها أهمية الحفاظ على البيئة عن طريق تبني ممارسات جيدة كجمع النفايات و فرزها و إعادة تدويرها.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “مدارس خضراء”، الذي انطلق في سنة2021 ، يستهدف المقاطعات الستة عشرة بالمدينة وقد بلغ عدد المدارس المستفيدة إلى حد الآن ما مجموعه 48 مؤسسة تعليمية بمعدل 24.000 تلميذ وتلميذة.

وخلال الموسم الدراسي الفارط، تم تنظيم مسابقة بين 32 مدرسة مستفيدة من برنامج “مدارس خضراء” في حلته السابقة بهدف تعزيز ثقافة التحدي في سبيل الحفاظ على النظافة بين الأجيال الشابة بمدينة الدار البيضاء.

و انطلقت المسابقة في أبريل 2023 بمرحلة تحضيرية، طلب فيها منا المدارس المشاركة تحضير عمل فني يطرق لأحد الموضوعات التالية: أنواع النفايات، ومهن النظافة، وعمليات الفرز وإعادة التدوير.

وقامت لجنة التحكيم عقب ذلك بتقييم الأعمال المنجزة واختيار 16 مدرسة (مدرسة واحدة ممثلة لكل مقاطعة)، لاجتياز المراحل الموالية وصولا إلى المرحلة النهائية التي تم تنظيمها في إطار حفل رسمي يوم التاسع من يونيو 2023، والذي عاد الفوز من خلاله مناصفة لكل من مدرستي شوقي الجيلالي عن مقاطعة الحي المحمدي ومدرسة عقبة بن نافع عن مقاطعة الصخور السوداء.

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