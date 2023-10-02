مصر.. حريق هائل يلتهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ويوقع إصابات

2023-10-02 / 09:38
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هبة بريس - وكالات

اندلع حريق هائل في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة، فجر اليوم الاثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

واندلع الحريق في حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق.

وقالت مصادر طبية إنه تم إنقاذ عدد من المجندين ولا يزال عدد آخر محاصر داخل المبنى مضيفة بأن بعض المصابين حالتهم حرجة.

من جهتها قالت وسائل إعلام مصرية إن عدد المصابين ارتفع إلى 21 مصابا حتى الآن وأجهزة إطفاء قناة السويس تشارك في الإطفاء

وتم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات الإسماعيلية ووصول سيارات إطفاء من المدن المجاورة للمشاركة فى إطفاء الحريق واستخدام “أوناش نقل الأثاث” لنقل المصابين.

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