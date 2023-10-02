كلميمة.. إيقاف حفار آبار بحوزته كمية من المواد المتفجرة “الممنوعة”
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة كلميمة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأحد فاتح أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يمتهن حفر الآبار التقليدية، يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مواد متفجرة وأجهزة تفجير خاصة بها.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة نفعية بمدخل مدينة كلميمة، وهو في حالة تلبس بحيازة 569 وحدة من المتفجرات المستعملة في الأشغال العمومية، فضلا عن 700 وحدة من أجهزة التفجير اليدوية ( détonateurs manuels)، وعشرة وحدات أخرى من أجهزة التفجير الكهربائية (détonateurs électriques) الخاصة بها، بالإضافة إلى حوالي 500 متر من الأسلاك الكهربائية.
وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المواد المحجوزة والمخصصة أساسا لعمليات الحفر والتنقيب عن المعادن وإنجاز الأشغال العمومية، قد جرى إخراجها خارج نطاق استعمالها بطريقة غير قانونية، بغرض تصريفها لفائدة متعاطي حفر الآبار العشوائية والصيد البحري الجائر.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر هذه المواد المتفجرة المحجوزة، وطريقة ترويجها في غير نطاق استخدامها القانوني، علاوة على توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
11 تعليقات
شكرآ لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من هؤلاء الإرهابيين والمفسدين .
ربما والله اعلم كانوا يدبرون لعملية إرهابية تستهدف بعض المناطق بالمغرب لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي.
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالتحقيق من أجل الوصول إلى مدبر هذه الأفعال الإجرامية التي كانت ستستهدف بعض المدن السياحية، وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
شكرآ لكل من ساهم في القبض على هذا الحفار الآبار الذي كان سيقوم بعملية إرهابية لولا تدخل مصالح المديرية العامة وتوقيفه.
حسبنا الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية بحيازة مواد متفجرة.
لم أتصور في حياتي حفار الآبار يفعل مثل هذه الأفعال الإجرامية في حيازته مواد متفجرة وهذا لم يصدقه العقل بتاتا..
لولم تتمكن عناصر الأمن الوطني بالقبض على هذا الحفار الآبار لما كانت ستكون كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها فشكرا وتحية للأمن الوطني على هذه المجهودات الجبارة..
شكرا لكل أبطال الأمن الوطني المغربي الذي يسهر على حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين والمجرمين والارهابين.نرفع لهم القبعة.
الحمدلله على أن تم القبض عليه في أسرع وقت لما كانت ستكون عملية إرهابية تستهدف بعض المدن المغربية.
مثل هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي البلاد يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن سولت لهم نفسهم بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء.
الى جميع المعلقين.
انتم لا تعرفون ما معنى حفار الآبار.
لحفر البئر في المناطق الصخرية يحتاج الى ما يسميه الحرايفية البارود
لكي يسهل عليهم العمل.
مثلا لحفر متر واحد بدون البارود تحتاج الى 20 يوم.
ام باستعمال البارود فيكفي يوم واحد.
المتفجرات هاته ليست للارهاب بل لانقاد بعض الدواوير من العطش.
يجب الترخيص لهم شريطة أن يستعمل في مكانه.