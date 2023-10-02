طقس الإثنين.. استمرار حرارة الجو في عموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا بجنوب البلاد، ومنطقة سوس وكذا بالسهول الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا فوق كل من السواحل الشمالية والوسطى، وسواحل البحر الأبيض المتوسط، والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية و شمال المنطقة الشرقية.

كما يتوقع انتشار سحب أخرى عليا بوسط البلاد، مع سماء صحوة نسبيا بباقي جهات المملكة.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية و بمنطقة طنجة، مع تناثر الغبار فوق بعض الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 16 درجة بمرتفعات الأ طلس و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 26 درجة بالمناطق الوسطى، والسايس، وأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد و أيضا بشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف أو ستبقى مستقرة على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز و على طول الساحل الأطلسي.

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