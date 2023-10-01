كأس الكونفدرالية الإفريقية .. إقصاء الفتح إثر تعادله مع اتحاد العاصمة الجزائري

هبة بريس - و م ع

أقصي اتحاد الفتح الرياضي الرباطي من الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية ، بعد تعادله السلبي (0 – 0) مع اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب ميلود هدفي بوهران، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

ولم يتمكن الفريقان في مباراة الذهاب، التي أجريت قبل أسبوع، من الحسم فيما بينهما (1-1)، إلا أن هدف اللاعب زين الدين بلعيد الذي سجله في مباراة الذهاب، احتاط به الجزائريون تحسبا لمباراة الإياب.

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