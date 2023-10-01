حريق الحمدانية المأساوي.. العراق تكشف عن نتائج التحقيقات

2023-10-01 / 22:05
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية العراقي الأحد إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقّهم في محافظة نينوى في شمال العراق على خلفية “الإهمال” و”عدم القيام بالواجبات الوظيفية” إثر الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص.

وقال الوزير عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين آخرين إن المأساة التي وقعت أواخرشهر شتنبر هي “حادث عرضي”، مضيفاً أن قاعة الاحتفالات التي وقع فيها الحريق “لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص” لكن عدد المدعوين بلغ 900.

وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح، وأوضح أنّ “السبب الرئيسي” للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.

وخلصت اللجنة الى أن تلك “الألعاب النارية” أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد “سريعة الاشتعال” و”ممنوعة”، فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال.

في الوقت نفسه أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحافي “إعفاء” خمسة مسؤولين محليين من مناصبهم “لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية”.

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