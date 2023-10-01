منظمة النساء الاتحاديات تنتقد تصاعد “الأخبار الكاذبة” بخصوص مراجعة مدونة الأسرة
انتقدت منظمة النساء الاتحاديات المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، وبعض المواقع الإعلامية .
وقال بين للمنظمة ان هذه الحملات غرضها “التشويش غير المبرر لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة” مشيرة أنها رصدت “عددا من المنشورات والتدوينات التي تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة في شبكات المحادثات الفورية، والقاسم المشترك بينها هو إدعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة، مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها”.
وأضافت المنظمة: “مع العلم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض”.
هذا وأشارت المنظمة إلى أن “بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة، وعلى آلية الاشتغال التي وجه جلالة الملك كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية”.
وشددت المنظمة على أنه “إذا كانت حرية الرأي والتعبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، فإن هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية، التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة”. داعية “الجميع، وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرصينة والمهنية و باقي المتدخلين في صناعة الراي العام إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارض مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية”.
6 تعليقات
هذا الكلام فقط مخدر للرجال والنساء لكي تمرروا ما تشاؤون من قوانين علمانية .
المرأة تعارض التعدد لأنها تريد رجلا واحدا لوحدها إلا القليل
الرجل يحب التعدد لأنه يريد المتاع والشهوة والتغيير ويكره روتيني
الله منح للرجل إن أحب ن يعدد ولكنه قال واحدة هي أفضل من أربعة لأن النساء ضلعة عوجاء مملوءة بالمشاكل والعقد والأنانية إلا من رحم ربي
نريد أن تكون المرأة ملكة المغرب وتحكمه لوحدها نريد العدل في الحكم
مجموعة من الجهال يتفردون بتعديل مدونة غالب احكامها تهم اهل الشريعة بالاساس، واسند تعديلها لغير اهلها
الأمر واضح من تولى وزير العدل وهبي رءاسة اللجنة لإصلاح مدونة الأسرة ووهو معروف بتصريحات المنوطة للجدل يشرع الزنى بالعلاقات الرضاءية يحل ماحرم الله ووووووادا أعطيت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة وهدا خطير على الأمة الإسلامية المغربية ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
سبب الخراب هي هاته الجمعيات النسوية التي تسعى لسحق الرجل
هاد الجمعيات هما لي خرجو على الوقت ،كيتكلمو باسم النساء ،وهن لا علاقة لهم بالنساء