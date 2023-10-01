بسبب مخاطر الزلزال..هولندا تغلق أكبر حقل غاز بأوروبا

هبة بريس - وكالات

أغلقت هولندا أكبر حقل للغاز في أوروبا بعد 60 عاماً من التشغيل بسبب. الشكايات المتكررة من طرف السكان الذين يعيشون في محيط حقل الغاز من حدوث حفر في المنطقة منذ عام 1963 بسبب استخراج الغاز، كما حدثت زلازل جراء عمليات الحفر والتنقيب.

ووفقا لوسائل الإعلام الهولندية، فقد يتم إعادة تشغيله في حالات استثنائية طارئة العام المقبل، ولهذا السبب لا يعتقد العديد من سكان “غرونينغن” أن الوقت قد حان للاحتفال بعد.

ومن المتوقع أن يتم إنفاق مليارات اليورو في المنطقة خلال السنوات المقبلة لإصلاح المنازل المتضررة بسبب استخراج الغاز وتعزيز المباني وتحسين الظروف المعيشية.

وسيتم إيقاف استخراج الغاز رسمياً في مكتب شركة البترول الهولندية (NAM) في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وتعترف شركتا (Shell) و (ExxonMobil) بأن الزلازل تتسبب بأضرار جسيمة للسكان الذين يعيشون في المنطقة.

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