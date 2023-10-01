الشَّاوية فوق الشَّواية والفلاحون يأملون غيثا نافعا

2023-10-01 / 20:14
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعرف عاصمة الشاوية هذه الأيام تزامنا وشهر الخريف حرارة مفرطة تُذكِّر ساكنتها بأيام الصيف الملتهبة، فيما الفلاحون يترقبون ويرجون رحمة القدير أملا في موسم فلاحي ينسيهم سنوات الجفاف المتتالية…، ولسانهم يردد ” راه هذه الحرارة متبوعة بالشتا”…

فمع ارتفاع موجة الحرارة التي تضرب معظم المناطق بالمملكة في هذه الأيام، يرفع الفلاحون أكف الابتهالات والدعوات إلى رب السموات، لعل القدير يُفرج عن الكُربات ويذهب البأس، لاسيما وأن المنطقة سجلت ضعفا كبيرا على مستوى نسبة التساقطات المطرية وما صاحب ذلك من غلاء في المواد الغذائية وأعلاف المواشي أثقل كاهل المواطن والكسابة على حد سواء.

ورغم ارتفاع درجة الحرارة، بدأت الحركة الفلاحية تذب من جديد، فيما شوهد فلاحون وهم ” يُقلِّبون ” تربة التيرس المعطاء، وعيونهم على السماء أن تجود بعطائها..

وفي دردشة مع أحد الفلاحين بمنطقة اولاد سعيد، أكد أن معظم الفلاحين وما أن يأتي الخريف، حتى يشرعون في حرث الأراضي الفلاحية لما يسمى ” بالتقلاب”، لتهيئتها لموسم الحرث المقبل بحول الله، مشيرا، ان الفلاحين باتوا يعتمدون على تقنيات للحرث بعمق منخفض تتلاءم والظروف المناخية آخذة بعين الاعتبار قلة التساقطات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز..مخيمات نموذجية باشراف جمعية أنوار للتنمية و التضامن

زلزال الحوز..مخيمات نموذجية باشراف جمعية أنوار للتنمية و التضامن

2023-10-01 / 20:12
Photo of أثارت مخاوف الساكنة..ظهور مفاجئ لحفرة عميقة ضواحي الجديدة

أثارت مخاوف الساكنة..ظهور مفاجئ لحفرة عميقة ضواحي الجديدة

2023-10-01 / 19:47

تارودانت..”صديقي” يتفقد مناطق فلاحية متضررة من الزلزال

2023-10-01 / 16:33
Photo of البيضاء : “مخمور” يلحق خسائر مادية بسيارات في الشارع العام

البيضاء : “مخمور” يلحق خسائر مادية بسيارات في الشارع…

2023-10-01 / 12:46
Photo of دون سلك مسطرة نزع الملكية ..شركة أشغال ” تشُّق ” أرض بخريبكة

دون سلك مسطرة نزع الملكية ..شركة أشغال ” تشُّق…

2023-10-01 / 11:25
Photo of طقس الأحد .. طقس حار بكل ربوع المملكة

طقس الأحد .. طقس حار بكل ربوع المملكة

2023-10-01 / 09:03
Photo of المغرب ضمن الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل

المغرب ضمن الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل

2023-09-30 / 23:26
Photo of مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر الفرصة في الوقت بدل الضائع

مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر…

2023-09-30 / 22:16
Photo of برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى البر الإسباني

برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى…

2023-09-30 / 20:23
Photo of بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بورزازات

بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال…

2023-09-30 / 19:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق