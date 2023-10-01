الشَّاوية فوق الشَّواية والفلاحون يأملون غيثا نافعا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعرف عاصمة الشاوية هذه الأيام تزامنا وشهر الخريف حرارة مفرطة تُذكِّر ساكنتها بأيام الصيف الملتهبة، فيما الفلاحون يترقبون ويرجون رحمة القدير أملا في موسم فلاحي ينسيهم سنوات الجفاف المتتالية…، ولسانهم يردد ” راه هذه الحرارة متبوعة بالشتا”…

فمع ارتفاع موجة الحرارة التي تضرب معظم المناطق بالمملكة في هذه الأيام، يرفع الفلاحون أكف الابتهالات والدعوات إلى رب السموات، لعل القدير يُفرج عن الكُربات ويذهب البأس، لاسيما وأن المنطقة سجلت ضعفا كبيرا على مستوى نسبة التساقطات المطرية وما صاحب ذلك من غلاء في المواد الغذائية وأعلاف المواشي أثقل كاهل المواطن والكسابة على حد سواء.

ورغم ارتفاع درجة الحرارة، بدأت الحركة الفلاحية تذب من جديد، فيما شوهد فلاحون وهم ” يُقلِّبون ” تربة التيرس المعطاء، وعيونهم على السماء أن تجود بعطائها..

وفي دردشة مع أحد الفلاحين بمنطقة اولاد سعيد، أكد أن معظم الفلاحين وما أن يأتي الخريف، حتى يشرعون في حرث الأراضي الفلاحية لما يسمى ” بالتقلاب”، لتهيئتها لموسم الحرث المقبل بحول الله، مشيرا، ان الفلاحين باتوا يعتمدون على تقنيات للحرث بعمق منخفض تتلاءم والظروف المناخية آخذة بعين الاعتبار قلة التساقطات.

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