زلزال الحوز..مخيمات نموذجية باشراف جمعية أنوار للتنمية و التضامن

هبة بريس -

منذ حدوث الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز تعبأت جمعية الانوار للتنمية والتضامن بجماعة ايت فاسكا بمراكش لشراء الحاجيات الاسياسية لسكان المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب اقليم الحوز.

وفي اطار التفاعل السريع مع نداء المجتمع المدني للتضامن مع متضرري زلزال الحوز، ارسلت الجمعية فريقا الى عين المكان لتوفير الدعم العاجل من مواد غذائبة وخيم واغطية وافرشة وملابس لسكان المنطقة المتضرربن من هذه الكارثة الطبيعية، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية قصد التخفيف من معاناة الاسر المتضررة.

وقد شملت حملة التضامن لجمعية الانوار للتنمية والتضامن بايت فاسكا الجماعات القروية بإقليمي الحوز و شيشاوة، خصوصا الاسر التي فقدت منازلها واصبحت عرضة للتشرد. و هكذا فقد عبأ الفريق الميداني للجمعية كل الامكانيات اللوجستيكية والمادية وقام بنصب الخيم و تجهيزها بالأفرشة و الإضاءة و مستلزمات الطبخ، حيث استفادت عدة دواوير ( أزوزو و ازرضاتين امصلوح جماعة امين ندونيت شيشاوة – تفروين و اكلوان و إكلوان و ايت احساين جماعة تدلي الحوز – دوار الضلام جماعة ى ابراهيم الحوز – دوار تزكين جماعة سيدي بدهاج الحوز – سبت اكرفروان و دوار أنمار مشيخة أشك دواوير أخرى ) .

و تتكون هذه المخيمات من خيم ذات جودة عالية و أفرشة و أغطية و ملابس شتوية لكل الفئات العمرية و مستلزمات الطبخ و الغاز و طقم غذائي متكامل . إضافة لتوفير الإضاءة بمصابيح تشتغل بالطاقة الشمسية كما يصاحب الطاقم المنظم فريق طبي و حلاقين و منشط برامج للأطفال .

و تتكفل الجمعية بإقامة هذه المخيمات بعد تشخيص مسبق من لدن لجنة مكلفة برصد الاحتياجات وتقييم حجم الأضرار بتعاون مع السلطات المحلية .

واكد محمد الدقاق رئيس جمعية أنوار أنه تم اختيار الإشتغال بالمناطق الصعبة في أعالي جبال الأطلس نظرا لأن هذه المناطق كانت مسرحا لمركز الزلزال و تضررت كثيرا من تداعياته. واضاف أن اغلب المتطوعين و أعضاء الجمعية لبوا النداء و الحمد لله كما ترون النتائج جد مشجعة و قد توفقنا في انشاء عدة مخيمات تحتوي على خيم مجهزة بأفرشة و أغطية و غاز للطبخ و أواني منزلية و ملابس شتوية و أطقم غذائية و أضواء تشتغل بالطاقة الشمسية . لكن الهدف الاسمى هو المساهمة في بناء قرية نموذجية متكاملة بغية تلبية احتياجات الساكنة على المدى القريب.. قائلا (اننا نبحث عن حلول مبتكرة للتخفيف من معاناة الاسر المتضررة قبل حلول موسم الشتاء). واكد الدقاق ان الفضل في نجاح هذه المبادرات الانسانية يرجع الى التسهيلات التي تقدمها لنا السلطات المحلية ومساعدة المحسنين من داخل وخارج المغرب.

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