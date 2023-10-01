من بداية العام ..أزيد من 11 ألف طفل عبروا البحر الأبيض المتوسط دون ذويهم

2023-10-01 / 20:04
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هبة بريس - وكالات

أفادت منظمة الأمم المتحدة بأن أزيد من 11 ألف طفل عبروا البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا دون والديهم أو أوصيائهم القانونيين، في الفترة ما بين يناير ومنتصف شتنبر من هذا العام.

ونبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر حيث لا يترك غرق بعض السفن أي ناجين.

ولاحظت الوكالة الأممية أنه يتم وضع الأطفال، الذين يقومون بتلك الرحلات بمفردهم، على متن قوارب مطاطية مكتظة أو قوارب صيد خشبية مهترئة وغير مناسبة للظروف الجوية السيئة. كما يتم وضع بعضهم في عنابر السفن.

وأضاف المصدر ذاته، أن الافتقار إلى قدرات البحث والإنقاذ المنسقة والكافية على مستوى المنطقة، والتعاون في البحر بشأن الإنزال، يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها الأطفال عند العبور.

وسجلت وجود أدلة على أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم معرضون لخطر الاستغلال وسوء المعاملة خلال رحلتهم، كما أن الفتيات والأطفال من منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا هم الأكثر عرضة للمعاناة من سوء المعاملة.

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