“تفــ..ـجــير تركيا “: المسلحان قـ..ـتلا طبيبا واستخدما سيارته في الهجوم

2023-10-01 / 19:27
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هبة بريس - وكالات

كشفت التحقيقات الجارية بحادثة تفجير أنقرة، اليوم الأحد، أن منفذي الهجوم قتلا طبيبا بيطريا في ولاية قيصري قبل الاستيلاء على سيارته مساء أمس السبت، والتوجه بها إلى العاصمة التركية لتنفيذ الهجوم المسلح اليوم.

وتوجه المسلحان إلى أنقرة وهاجما في وقت سابق من اليوم مبنى مديرية الأمن العامة التابعة لوزارة الداخلية، ما أسفر عن إصابة شرطيين قبل مقتل المهاجمين الاثنين، بحسب إفادة وزير الداخلية علي يرلي كايا بعد ظهر اليوم.

وبحسب وسائل الإعلام التركية ومنها قناة “خبر تورك”، فإن منفذي الهجوم المسلح، استخدما سيارة مسروقة تحمل الرقم “38PT962″، وتعود للطبيب البيطري ميكايل بوزلاغان (24 عاما)، وذلك بعد قتلهما الأخير في قضاء دولي بولاية قيصري.

وأضافت المعلومات المتوفرة من التحقيقات، أن حادثة القتل والسرقة حصلت مساء أمس، فيما عثرت عائلة الطبيب على جثمانه عند جسر يقع بين قريتي آفالاغا وجاتا أوغلاك، وعليها آثار ضرب على الرأس بآلة حادة، وأثر طلقة نارية.

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