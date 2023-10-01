المدير التقني الوطني يعقد اجتماعا للمدربين والأطقم المشرفة على المنتخبات الوطنية

2023-10-01 / 18:57
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هبة بريس -

نظمت الإدارة التقنية الوطنية، مؤخرا، اجتماعا ضم المدربين والأطقم المشرفة على مختلف المنتخبات الوطنية.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، أن المدير التقني الوطني، كريس فان بويفلد، استعرض خلال هذا الاجتماع متطلبات كرة القدم الحديثة والاستراتيجية العامة للإدارة التقنية الوطنية.

وأضاف البلاغ أن السيد فان بوفليد تطرق خلال هذا الاجتماع إلى استراتيجية تطوير ممارسة كرة القدم التي تنهجها الإدارة التقنية الوطنية والتي ترتكز أساسا على التكوين والتنقيب ومخطط جهوي للتكوين من المراكز الجهوية ومواكبة الأندية، مبرزا أن تفعيل هذه الإستراتيجية يتم تحت إشراف فريق عمل متخصص.

وأفاد بأن مخطط العمل طويل الأمد يشمل تطعيم المنتخب الوطني الأول مناصفة من اللاعبين الممارسين بالدوريات الأجنبية ونظرائهم الممارسين بالبطولة الوطنية.

وذكر البلاغ أن المسؤول عن التنقيب و كشف المواهب بالإدارة التقنية الوطنية، روي بيتيرز، قدم خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا عن فلسفة اللعب التي تتوخى الإدارة التقنية نهجها و متطلباتها التقنية و التكتيكية.

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