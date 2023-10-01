البطولة الاحترافية ..حسنية أكادير يتعادل مع ضيفه الرجاء البيضاوي

2023-10-01 / 18:53
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هبة بريس - و م ع

تعادل فريق حسنية أكادير مع ضيفه الرجاء البيضاوي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير لأكادير، برسم منافسات الدورة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول.

وكان حسنية أكادير سباقا للتسجيل عن طريق محمد بخاش (د. 29)، فيما أدرك هدف التعادل للرجاء الرياضي يسري بوزوق (د 56).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى الرجاء الرياضي إلى المركز الثالث بـ 9 نقاط، فيما ظل حسنية أكادير في المركز الـ 14 بنقطتين.

وفي الدورة المقبلة، يحل حسنية أكادير ضيفا على شباب المحمدية، فيما يستقبل الرجاء الرياضي نادي المغرب التطواني.

ويتواصل برنامج اليوم من البطولة بإجراء مباريات يوسفية برشيد أمام مولودية وجدة، والمغرب الفاسي ضد الشباب الرياضي السالمي، واتحاد اتواركة مع إتحاد طنجة.

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‫4 تعليقات

  3. تحية تقدير واحترام للسيد محمد بودريقة الرجل الذي في عهده حقق الرجاء عدة ألقاب وعند عودته تحسن أداء الرجاء كثيرا ..

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