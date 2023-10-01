صحفي فرنسي يربط انتشار حشرات “البق” بالمهاجرين السريين

هبة بريس - الرباط

أثارت تصريحات الصحفي الفرنسي “باسكال برود” حول انتشار حشرة “بق”الفراش وربطها بالاجئين غير النظاميين بفرنسا ، موجة استنكار كبيرة وصلت الى درجة وصف تصريحاته “بالعنصرية”.

وربط الصحفي الفرنسي خلال لقاء تلفزيوني ، بين انتشار حشرة”بق الفراش”ونظافة اللاجئين غير النظاميين بفرنسا ، الامر الذي جر عليه انتقادات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي .

وأبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذا الطفيل في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات، كما أوردت صحيفة “لو باريزيان”، حث مجلس مدينة باريس الدولة على التعبئة العامة، خاصة قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل.

ودعا النائب الأول لعمدة باريس، إيمانويل غريغوار، إلى تنظيم اجتماعات بشكل عاجل بين جميع المصالح المعنية من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة.

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