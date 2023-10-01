Arrivée à laéroport dOujda-Angad des Marocains rapatriés de la Turquie. 19062020 - Oujda

تحويلات مغاربة العالم تناهز 78 مليار درهم

2023-10-01 / 16:08
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هبة بريس _ و م ع

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 77,92 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مقابل 72,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا نسبته 7,2 في المائة على أساس سنوي.

وأوردت النشرة أيضا أن ميزان مبادلات الخدمات سجل فائضا بقيمة 91,73 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 37,7 في المائة.

ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات (زائد 24,6 في المائة إلى 171,94 مليار درهم) بوتيرة أهم من الواردات (زائد 12,3 في المائة إلى 80,21 مليار درهم).

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‫4 تعليقات

  1. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وما اكترهم ضحاياه:

    فعلا مغاربة العالم قدمو الكتير لوطنهم ساهموا مند الستينات ومازالو يساهمون في اقتصاد البلاد ولكن مع الأسف الشديد هناك منهم من تم الاستلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ويترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلمني واهانني سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني حرمت من عطلتي ومن منزلي انا واحفادي سنة٢٠١١ و٢٠١٢ كماانه ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لانه بدون حل مشاكل وقضايا الجيل الأول من مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين بسبب بعض المسؤولين الفاسدين اتمنى ان تعطى الأهمية لمغاربة العالم وحل قضاياهم ومشاكلهم لان الأجيال القادمة ترى بلادها في المعاملة بالادارات اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

  3. إلى التعليق رقم 1 لطالما رأيت تعليقك ، اخي اشكو إلى الله ودعوا الله فهو المجيب القريب

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