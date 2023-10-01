صناعة السيارات
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صادرات السيارات من المغرب ترتفع بنسبة 35,6%

2023-10-01 / 15:28
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هبة بريس _ و م ع

أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 90,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 35,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأشار المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يأتي إثر ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، لاسيما فرع التصنيع (زائد 9,76 مليار درهم) وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 8,28 مليار درهم) وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,6 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 32,8 في المائة لتصل إلى 15,18 مليار درهم عند متم غشت 2023، بينما ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9,2 في المائة، ويعزى تطورها إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 12,1 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 4,9 في المائة) والأحذية (زائد 1,8 في المائة).

في المقابل، سجلت صادرات قطاع الطيران تراجعا بنسبة 3,7 في المائة لتحقق ما يعادل 13,65 مليار درهم

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