صادرات الفوسفاط والأسمدة والحامض الفوسفوري .. تراجع بـ39,8%

2023-10-01 / 15:16
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هبة بريس

تراجعت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 46,87 مليار درهم عند متم غشت 2023، مع حفاظها على مستوى أعلى من المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها بين سنتي 2019 و2021.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن تلك الصادرات تراجع بنسبة 39,8 في المائة في متم غشت، بعدما كانت في حدود 77,8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد أن هذا المعطى يعزى أساسا لتراجع مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 35,1 في المائة) والحامض الفوسفوري (ناقص 46,8 في المائة) والفوسفاط (ناقص 56,2 في المائة).

وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فقد سجلت وفق المصدر ذاته ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023.

وي عزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع صادرات الفلاحة والحراجة والقنص (زائد 1,8 في المائة)، بيد أنه شهد انحسارا إثر تراجع مبيعات الصناعة الغذائية (ناقص 2,8 في المائة

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