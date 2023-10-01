ارتفاع ق_تلى حريق إسبانيا إلى 11 شخصا

2023-10-01 / 14:17
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هبة بريس

فاد خوسيه باليستا، عمدة مدينة مورسيا الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، بارتفاع عدد القتلى جراء حريق وقع في ناد ليلي بالمدينة إلى 11 شخصا

وكتب باليستا في صفحته على منصة “X” (“تويتر”): “أكدت خدمات الطوارئ مصرع 11 شخصا جراء الحريق الذي وقع في منطقة اتالاياس”.

كما أعلن حدادا رسميا بالمدينة لمدة 3 أيام على ضحايا الحادث.

وأعلنت وسائل إعلام محلية في وقت سابق من هذا اليوم عن مصرع 6 أشخاص جراء الحريق. من جهتها قالت خدمات الطوارئ إن عملية إخماد النار شارك فيها عدة فرق للإطفاء ومروحية.

ويتم حاليا التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

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