رحيل الروائي السوري خالد خليفة

2023-10-01 / 12:57
0
هبة بريس

توفي مساء السبت الروائي والكاتب والشاعر السوري الحائز جوائز عربية وعالمية خالد خليفة عن 59 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من عائلته لوكالة فرانس برس.

وأفاد صديقه الصحافي يعرب العيسى الذي رافقه خلال الأيام الأخيرة “لقد توفي داخل منزله وحيداً في دمشق (..) اتصلنا به كثيراً ولم يرد، وحضرنا إلى منزله فوجدناه ميتاً على الأريكة”.

وقال الأطباء في مستشفى العباسيين في دمشق، إن تشخيص الوفاة هو أزمة قلبية.

وعُرف خليفة المتحدّر من بلدة مريمين في ريف عفرين شمالي مدينة حلب، في أوساط الثقافة السورية بعد مسلسلات سورية عدة كتبها مطلع التسعينيات ولاقت رواجاً واسعاً

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حصريا.. تفاصيل فيلم سينمائي من إنتاج ريدوان و إخراج عمر لطفي

حصريا.. تفاصيل فيلم سينمائي من إنتاج ريدوان و إخراج…

2023-09-30 / 11:05
Photo of جويل تنفي خيانة زوجها لها

جويل تنفي خيانة زوجها لها

2023-09-29 / 21:09
Photo of وفاة “دمبلدور”.. الممثل مايكل غامبون يفارق العالم عن 82 عاما

وفاة “دمبلدور”.. الممثل مايكل غامبون يفارق العالم عن 82…

2023-09-28 / 21:34
Photo of وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن عمر 92 عاما

وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن عمر 92 عاما

2023-09-28 / 17:05
Photo of بعد سخريته منها.. ياسمين عز تعلن مقاضاة الإعلامي نيشان

بعد سخريته منها.. ياسمين عز تعلن مقاضاة الإعلامي نيشان

2023-09-28 / 14:51
Photo of 3,5 مليون درهم لدعم رقمنة وتحديث قاعات سينمائ

3,5 مليون درهم لدعم رقمنة وتحديث قاعات سينمائ

2023-09-26 / 18:37
Photo of تأجيل الدورة الـ 12 للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة

تأجيل الدورة الـ 12 للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة

2023-09-26 / 16:41
Photo of أثار فضول متابعيه.. الفنان شريف منير يعلن طلاقه ثم يتراجع

أثار فضول متابعيه.. الفنان شريف منير يعلن طلاقه ثم…

2023-09-26 / 11:37
Photo of وفاة الفنان التطواني حسن الزيتوني

وفاة الفنان التطواني حسن الزيتوني

2023-09-25 / 22:37
Photo of الموت يغيب المخرج المصري أحمد النحاس عن عمر 73 عاما

الموت يغيب المخرج المصري أحمد النحاس عن عمر 73…

2023-09-25 / 19:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق