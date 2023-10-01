البيضاء : “مخمور” يلحق خسائر مادية بسيارات في الشارع العام

هبة بريس _ البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، السبت 30 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بسيارات مستوقفة بمنطقة “الهراويين” بالدار البيضاء، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة سكر متقدمة ومتلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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