إشادة ملكية بالشراكة القوية بين المغرب والصين

هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك محمد السادس للرئيس الصيني، باسم جلالته شخصيا وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني مقرونة بالمتمنيات للشعب الصيني بكامل الرخاء والازدهار.

ومما جاء في بالبرقية الملكية “كما لا يفوتني، مع دنو تخليد الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، أن أسجل بالغ إشادتي بالشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعنا، والتي يتطلع بلدانا، بحرص دائم وسعي دؤوب، إلى مزيد من تعزيزها في مختلف الميادين”.

وأكد الملك محمد السادس، في هذا الصدد، حرصه الراسخ على العمل مع الرئيس الصيني “بنفس روح الصداقة والثقة المتبادلة، لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة إلى المستوى الأمثل الذي يطمح إليه شعبانا الصديقان”.

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