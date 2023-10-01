في حصيلة أولية..ستة قت__ لى في حريق ملهى ليلي بإسبانيا

2023-10-01 / 11:03
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هبة بريس _ وكالات

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق اندلع في ملهى ليلي صباح الأحد في مدينة مرسية في جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ، محذرة من أن الحصيلة سترتفع على الأرجح.

وأفادت أجهزة الطوارئ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم تسجيل ستة قتلى، وفق آخر حصيلة، مشيرة إلى أن عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم عند الساعة السادسة صباحا باندلاع الحريق في الملهى.

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