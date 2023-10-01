في حصيلة أولية..ستة قت__ لى في حريق ملهى ليلي بإسبانيا
هبة بريس _ وكالات
لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق اندلع في ملهى ليلي صباح الأحد في مدينة مرسية في جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ، محذرة من أن الحصيلة سترتفع على الأرجح.
وأفادت أجهزة الطوارئ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم تسجيل ستة قتلى، وفق آخر حصيلة، مشيرة إلى أن عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم عند الساعة السادسة صباحا باندلاع الحريق في الملهى.
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11 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
تعازينا الحارة للشعب الاسباني الشقيق إثر هاته الفاجعة..
اللهم ارحم أمواتهم وقوي أحيائهم واشفيهم..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
الحريق يكون ناتج عن تماس كهربائي او ما شابه ذلك..
سوء الخاتمة والعياذ بالله .نسأل الله ان يردنا إليه ردا جميلا..
نسأل الله اللطف و السلامة في زمن كثرت فيه الفتن و المعاصي..
اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدينا جميعاً يارب العالمين..
نسأل الله السلامة والعافية للجميع..
اللهم تقبلهم عندك شهداء..