دون سلك مسطرة نزع الملكية ..شركة أشغال ” تشُّق ” أرض بخريبكة

هبة بريس _ خريبكة

في شكاية موجهة إلى العديد من الجهات ؛ ظهرت في الواجهة قضية شائكة سيكون على عامل الإقليم حميد الشنوري ورئيس المجلس البلدي محمد الزكراني التعامل معها بما يلزم من المسؤولية ..

الشكاية التي توصل بها الموقع توضح أن مكتب رئيس جماعة خريبكة و عامل الإقليم تلقيا شكاية تتحدث عن تعرض ضد “شركة اشغال” عمدت إلى حفر قناة للصرف الصحي بالأرض المسماة ” بلاد الأموي ”

وتحدد الشكاية مكان الأرض و تؤكد أنها طريق مؤدية لدوار العمامرة أولاد عبدون ( الطريق الإقليمية رقم 3505) وهي ملك خاص لعائلة الأموي ”

وتؤكد الشكاية أن المجلس البلدي لم يسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب إذ لم يسبق له أن باشر نزع الملكية وبالتالي لا يحق له أن برخص فيما لا يملك.

وطالبت الشكاية الموجهة إلى كل من عامل الإقليم حميد الشنوري ورئيس مجلس جماعة خريبكة /الديوان الملكي / المفتشية العامة لوزارة الداخلية /مؤسسة وسيط المملكة _ طالبت _ بالتدخل العاجل لا يقاف حفر هذه القناة بشكل فوري.

وفي توضيح خارج إطار الشكاية يقول مصدر هبة بريس أن حفر قناة للصرف الصحي سيخدم بعض التجزئات السكنية في ملكية بعض الأعضاء بمجالس جماعية .

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