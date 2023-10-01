Protestor Salwan Momika, who planned to burn a copy of Koran and the Iraqi flag, is escorted by police to a location outside the Iraqi embassy, in Stockholm, Sweden July 20, 2023. TT News Agency/Caisa Rasmussen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

تنديد عربي بـ”تكرار سماح” السويد لحوادث حرق المصحف

2023-10-01 / 10:52
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هبة بريس / متابعة

نددت السعودية، الأحد، واعلنت عن استنكارها الشديدين، لتجدد حادثة حرق المصحف، في مدينة مالمو السويدية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، أن” المملكة العربية السعودية تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء”.

ويأتي البيان السعودي، بعد أن أقدم المهاجر العراقي في السويد، سلوان موميكا، السبت، مجددا على حرق نسخة من المصحف في مدينة مالمو.

وأضافت الخارجية السعودية أنها “جددت التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم”.

وتابع البيان: “شددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية”.

من جانبها، دانت الخارجية الأردنية، السبت، “تكرار السماح لأحد المتطرفين مجددا بحرق نسخة من المصحف في مدينة مالمو السويدية.

وشددت الوزارة على “رفض المملكة واستنكارها الشديد لمثل هذه الأفعال التي تنتهك حرمة الرموز الدينية وتسيء إليها، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي”.

ودعت إلى “وقف تكرار هذه الأفعال وضرورة تجريمها، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التطرف والتعصب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا المتصاعدة”.

بدورها، استدعت الإمارات سفيرة السويد في البلاد، ليزلوت أندرسون، وأبلغتها احتجاجها واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف.

وشددت على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية الذي يؤثر سلبا في تحقيق السلام والأمن.

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‫12 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..

  3. ستشهد عليه جميع مخلوقات الأرض من إنسان وحيوان ونبات وغيرها . أنه قام بحرق نسخة من القرأن الكريم..

  4. رغم ما يتعرض له القرأن الكريم والإسلام عامة من محاربته من طرف الأعداء فإنه ولله الحمد محفوظ في الصدور..

  5. تبين بالملموس أن اللعينة السويد تشجع العراقي القذر على حرق المصحف الشريف..

  7. نتمنى له عذابا شديدا وأليما كما حرق المصحف الكريم الذي هو دستور المسلمين..

  8. على الدول العربية والافريقية أن تحتج بقوة على ما تقوم به السويد وأن تطرد سفيرها حتى تعتذر من كل العرب وتقتل الذي قام بحرق المصحف..

  10. تندد بشدة ونستنكر ما قام به المواطن السويدي من أصل عراقي على إقدامه حرق المصحف الشريف..

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