ريال مدريد يفرمل البداية القوية لجيرونا ويستعيد الصدارة

هبة بريس _ رياضة

استعاد ريال مدريد الصدارة عندما فرمل الانطلاقة القوية لمضيفه الكتالوني جيرونا بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، السبت، على الملعب البلدي “دي مونتيليفي” في جيرونا، في المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل خوسيلو والفرنسي أوريليان تشواميني والإنجليزي جود بيلينغهام الأهداف.

وعاد النادي الملكي إلى الصدارة التي خسرها في المرحلة السادسة بسقوطه أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد 1-3، فحقق فوزه الثاني تواليا والسابع هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب، الذي كان انتزعها مؤقتا بفوزه على ضيفه إشبيلية 1-

واستعاد ريال مدريد الريادة في توقيت مناسب كونه مدعوا إلى مواجهة مضيفه نابولي الإيطالي الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعادل ريال مدريد جيرونا في عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة، حيث حقق انتصاره الثالث مقابل تعادل واحد.

وأعاد النادي الملكي جيرونا إلى أرض الواقع، وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم الذي استهله بتعادل قبل أن يحقق ستة انتصارات متتالية. وبقي الغريم التقليدي برشلونة وحيدا دون هزيمة حتى الآن هذا الموسم

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