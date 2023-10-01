“رياض مزور” يرفض التحدث بالفرنسية..الرسالة والأبعاد
رفض وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أمس السبت، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش
“الفيديو” المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وثق طلب صحفي من مزور التحدث بالفرنسية غير أن طلب الاول قوبل بالرفض مفضلا الوزير التحدث باللغة العربية أو الإنكليزية أو الإسبانية.
موقف الوزير من اللغة الفرنسية يعكس صراحة إعادة تقييم المغرب لعلاقته مع فرنسا بل تأكيد رسمي على إعادة ترتيب الأصدقاء ناهيك على أنه ضربة جزاء في مرمى سياسة ماكرون الذي جعل فرنسا يتهاوى نفوذها ” الإستعماري ” في اكثر من منطقة
بين الفينة والأخرى ..يرد المغرب بالقدر المناسب ؛ فهو الذي رفض مساعدة باريس وهو الذي رفض زيارة ماكرون وهو الذي يرفض وزراءه التحدث باللغة الفرنسية ..كل المؤشرات والدلالات يفهم منها أن التوتر تعدى كل السقوف والخاسر فيه لن يكون سوى فرنسا التي بدأت تخرج من إفريقيا تحت الطرد
ستفهم فرنسا بالتأكيد أن سياسة ماكرون بإفريقيا أصبحت مرفوضة ولا تطاق ولعل التجارب مثل تلك التي تحصل الآن في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ستعكس رغبة دول أفريقية قطع شعرة معاوية مع الفرنسيين
ستفهم فرنسا ان المغرب يريد موقفا واضحا من قضاياه الرسمية مثل ملف الصحراء ..نطلب الوضوح بينما تحيط باريس دولة الجزائر بعنياتها وتكتفي بعدم الخروج من المنطقة الرمادية، وألا تحدد موقفها من النزاع بوضوح …
13 تعليقات
نريد إنهاء أي شيء له علاقة بالفرنسية او مع فرنسا..
تسقط فرنسا وعاشت اللغة العربية الإسلامية الفصحى..
بداية سقوط فرنسا في الدول العربية والافريقية وانتهاء استعمارها..
فرنسا استغلت خيرات الشعوب وشردت وقتلت الآلاف من الناس..
مهما طال الزمان ستشرق شمس الحرية يومآ
ونحن لها وان طال الزمان ..
نريد اللغة الإنجليزية بديلة اللغة الفرنسية..
ما قام به رياض مزور ضربة قاضية موجعة للغة الفرنسية والرسالة كانت واضحة..
المجد والبقاء للغة الأم العربية ..
نتمنى من جميع الدول حذف اللغة الفرنسية من مقرراتها الدراسية او التكلم بها لأنها أصبحت لغة نثنة وغير معترف بها ..
اللهم احفظ بلدنا المغرب.ونفتخر بلغتنا العربية الفصحى..
اتمنى من المسؤولين عن الشأن العام ان يصدروا مذكرة آلزامية لجميع الادارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، بمنع كتابة المراسلات الادارية اوالتحدث بالفرنسية داخل جميع الادارات،بل وفرض عقوبة على كل من يتحدث بالفرنسية او يراسل بها داخل ادارته.يارب.
السقوف؟
اللوغة الفرنسية ما عندها حتى علاقة بالسياسة و هد الناس اللي باغين احرمو الجيل الصاعيد من اللوغات الحية و بغاو اعلموهم غير الحروف المصطنعة اللي تيقولو انها امازغية و تيحلبو في الاموال الطائيلة و تنتشر الامية و اكلخو الاطفال شوف الملك الحسن الثاني الله يحمو كيف كان يتكلم باللوغة الفرنسية و الانجلزية بطلاقة و هد الحكومة الفاشلة اللي بغات تحدف اللوغات الحية و تعلم للاساتدا هد الحروف للي هما غادين اعلموها للاطفال يعني الجيل الصاعيد و ولادهم في الجامعات الفرنسية و و الكندية و الامركية وووووووالله ينعلها سلعى .