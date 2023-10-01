“رياض مزور” يرفض التحدث بالفرنسية..الرسالة والأبعاد

2023-10-01 / 10:23
10
هبة بريس _ عبد الله عياش

رفض وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أمس السبت، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش

“الفيديو” المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وثق طلب صحفي من مزور التحدث بالفرنسية غير أن طلب الاول قوبل بالرفض مفضلا الوزير التحدث باللغة العربية أو الإنكليزية أو الإسبانية.

موقف الوزير من اللغة الفرنسية يعكس صراحة إعادة تقييم المغرب لعلاقته مع فرنسا بل تأكيد رسمي على إعادة ترتيب الأصدقاء ناهيك على أنه ضربة جزاء في مرمى سياسة ماكرون الذي جعل فرنسا يتهاوى نفوذها ” الإستعماري ” في اكثر من منطقة

بين الفينة والأخرى ..يرد المغرب بالقدر المناسب ؛ فهو الذي رفض مساعدة باريس وهو الذي رفض زيارة ماكرون وهو الذي يرفض وزراءه التحدث باللغة الفرنسية ..كل المؤشرات والدلالات يفهم منها أن التوتر تعدى كل السقوف والخاسر فيه لن يكون سوى فرنسا التي بدأت تخرج من إفريقيا تحت الطرد

ستفهم فرنسا بالتأكيد أن سياسة ماكرون بإفريقيا أصبحت مرفوضة ولا تطاق ولعل التجارب مثل تلك التي تحصل الآن في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ستعكس رغبة دول أفريقية قطع شعرة معاوية مع الفرنسيين

ستفهم فرنسا ان المغرب يريد موقفا واضحا من قضاياه الرسمية مثل ملف الصحراء ..نطلب الوضوح بينما تحيط باريس دولة الجزائر بعنياتها وتكتفي بعدم الخروج من المنطقة الرمادية، وألا تحدد موقفها من النزاع بوضوح …

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

إشادة ملكية بالشراكة القوية بين المغرب والصين

2023-10-01 / 11:47
Photo of “جون أفريق ” : المغرب يتجه تدريجيا نحو القطيعة مع العالم “الفرنكفوني “

“جون أفريق ” : المغرب يتجه تدريجيا نحو القطيعة…

2023-09-30 / 21:51
Photo of الرئيس الموريتاني يؤكد التزام بلاده “الحياد الايجابي”بين المغرب والجزائر

الرئيس الموريتاني يؤكد التزام بلاده “الحياد الايجابي”بين المغرب والجزائر

2023-09-30 / 18:23
Photo of إصلاح مدونة الأسرة.. حيار: الوزارة عازمة على المساهمة في إغناء النقاش

إصلاح مدونة الأسرة.. حيار: الوزارة عازمة على المساهمة في…

2023-09-30 / 16:17
Photo of مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

2023-09-30 / 13:57
Photo of أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في الخارج

أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في…

2023-09-30 / 11:50
Photo of أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض…

2023-09-30 / 10:06
Photo of حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم بنيان الأسرة

حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم…

2023-09-29 / 20:37
Photo of عبد النباوي عن ” مدونة الأسرة “… نتمنى أن تتكلل كل الجهود بالنجاح

عبد النباوي عن ” مدونة الأسرة “… نتمنى أن…

2023-09-29 / 20:08
Photo of الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد التأكيد على أهمية عمليات تسجيل اللاجئين

الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد التأكيد على أهمية عمليات تسجيل…

2023-09-29 / 19:34

‫10 تعليقات

  9. نتمنى من جميع الدول حذف اللغة الفرنسية من مقرراتها الدراسية او التكلم بها لأنها أصبحت لغة نثنة وغير معترف بها ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق