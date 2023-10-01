أمطار غزيرة وفيضانات تشل مساحات شاسعة من مدينة نيويورك

2023-10-01 / 09:37
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هبة بريس _ وكالات

هطلت كميات قياسة من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمتراً وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، مما أعاق السفر البري والانتقال عبر مترو الأنفاق بالمدينة والمطارات الكبرى.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات وغرق الأقبية، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند

وحذرت العمدة في مؤتمر صحافي من الطقس السيء، وحث أدامز سكان نيويورك على البقاء في منازلهم والتواصل مع الأصدقاء والعائلة والابتعاد عن الطرق.

وحذرت الهيئة من استمرار هطول الأمطار لساعات وخطر استمرار الفيضانات على الطرق السريعة والشوارع والأنفاق، كما تم الإبلاغ عن حالة من الفوضى في مترو الأنفاق أيضاً.

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‫10 تعليقات

  3. الولايات المتحدة الأمريكية معرضة للتقلبات الرعدية من الاعاصير والفيضانات وغيرها..

  5. الله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لطفك يارب، اللهم أحفظ امريكا الشقيقة والصديقة يا رحمان يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام …

  6. اللهم استرنا بسترك يارب .واستر جميع المسلمين ولا حول ولا لا قوه الا بالله العلي العظيم..

  7. من المغرب ؛لا نقول الا ما يرضي الله سبحانه و تعالى و لا يسعنا إلا أن نقول لاشقاءنا الجزائر كان الله في عونكم 🤲🤲🤲🤲

  8. حتى في علم المناخ فالجيولوجين يحذرون دائما الولايات المتحدة الأمريكية من فياضانات وأعاصير وزلازل وبراكين..

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