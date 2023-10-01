هجوم بالمتفجرات على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة
هبة بريس _ وكالات
وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، أنه سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص صباح اليوم، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.
قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الأحد، إن “إرهابيين” هاجما مدخل مبنى الوزارة في العاصمة أنقرة، وأنه جرى تحييد أحدهما والآخر فجر نفسه.
وأضاف أن شرطيين أصيبا في الهجوم.
وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، أنه سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص صباح اليوم، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.
وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.
وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.
كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.
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10 تعليقات
الحمد لله على سلامتهم رغم أنه لم يسفر عن وفاة..
كل التضامن مع الشعب التركي الشقيق على تعرضه للهجوم الإرهابي..
اللهم احفظ كل البلدان من الهجمات الإرهابية المسلحة..
ربما يكون الهجوم من الأكراد الذي يكن العداء لتركيا الشقيقة..
يجب تشديد الرقابة الأمنية كثيرا ..
الإرهاب في كل مكان ..
اللهم احفظ بلادنا من الارهاب والكوارث الطبيعية ما ظهر منها وما بطن..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على السلطات التركية تكثيف العناصر الأمنية..
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يارب العالمين..
اللهم نستودعك سكان تركيا حكاما وقادة وشعبا..