هجوم بالمتفجرات على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة

2023-10-01 / 09:22
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الأحد، إن “إرهابيين” هاجما مدخل مبنى الوزارة في العاصمة أنقرة، وأنه جرى تحييد أحدهما والآخر فجر نفسه.

وأضاف أن شرطيين أصيبا في الهجوم.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، أنه سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص صباح اليوم، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.
وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.
وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.
كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.

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‫10 تعليقات

  8. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على السلطات التركية تكثيف العناصر الأمنية..

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