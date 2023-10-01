طقس الأحد .. طقس حار بكل ربوع المملكة

2023-10-01 / 09:03
0
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، إضافة إلى السهول الواقعة غرب الأطلس.

كما يتوقع تشكل كتل ضبابية أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السهول الشمالية و الوسطى و شمال المنطقة الشرقية.
ويرتقب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 26 درجة بالمناطق الوسطى، والسايس، والسهول الممتدة غرب الأطلس، بالإضافة إلى شرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا بكل من جنوب و وسط المملكة، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا في باقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز و على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب ضمن الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل

المغرب ضمن الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل

2023-09-30 / 23:26
Photo of مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر الفرصة في الوقت بدل الضائع

مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر…

2023-09-30 / 22:16
Photo of برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى البر الإسباني

برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى…

2023-09-30 / 20:23
Photo of بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بورزازات

بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال…

2023-09-30 / 19:53
Photo of سبتة المحتلة تحتضن احتفالات الجيش الاسباني بذكرى “الانزال في خليج الحسيمة”

سبتة المحتلة تحتضن احتفالات الجيش الاسباني بذكرى “الانزال في…

2023-09-30 / 19:26
Photo of لتطوير قابلية التشغيل البيني..مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والهندية بسواحل البيضاء

لتطوير قابلية التشغيل البيني..مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والهندية…

2023-09-30 / 18:59
Photo of صديقي يؤكد أهمية قطاع تربية المواشي في ترسيخ الأمن الغذائي

صديقي يؤكد أهمية قطاع تربية المواشي في ترسيخ الأمن…

2023-09-30 / 17:25
Photo of إصلاح مدونة الأسرة.. بوعياش تؤكد أهمية خصوصية المقاربة المغربية

إصلاح مدونة الأسرة.. بوعياش تؤكد أهمية خصوصية المقاربة المغربية

2023-09-30 / 15:48
Photo of مراكش : سائحة إيطالية زينت يديها ب ” الحناء” مقابل 1400 درهم

مراكش : سائحة إيطالية زينت يديها ب ” الحناء”…

2023-09-30 / 15:24
Photo of سرقة معدات فندق ضواحي صفرو في ظروف غامضة

سرقة معدات فندق ضواحي صفرو في ظروف غامضة

2023-09-30 / 15:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق