طقس الأحد .. طقس حار بكل ربوع المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، إضافة إلى السهول الواقعة غرب الأطلس.

كما يتوقع تشكل كتل ضبابية أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السهول الشمالية و الوسطى و شمال المنطقة الشرقية.

ويرتقب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 26 درجة بالمناطق الوسطى، والسايس، والسهول الممتدة غرب الأطلس، بالإضافة إلى شرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا بكل من جنوب و وسط المملكة، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا في باقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز و على طول الساحل الأطلسي.

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