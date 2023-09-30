المغرب ضمن الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل

2023-09-30 / 23:26
2
هبة بريس - و م ع

أكد سفير المملكة لدى إيطاليا، يوسف بلا، يوم أمس بالبندقية، أن المغرب يعتبر من الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل.

وأكد السفير، خلال لقاء نظم تحت شعار “التشغيل كوسيلة للنمو الاقتصادي”، أن المغرب اعتمد مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف إلى تجاوز سياسات سوق الشغل التقليدية وقضية البطالة.

وفي هذا الصدد، أشار بلا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تنص على تعزيز البرامج النشطة لسوق العمل، لاسيما مصالح التشغيل العمومية، وبرامج التكوين المهني، وتدابير دعم ريادة الأعمال أو حتى أنظمة الدعم الاجتماعي.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على أربعة محاور ذات أولوية، وهي تحسين إدماج الشباب في سوق العمل، وتحسين ظهور قطاع خاص ديناميكي يحدث فرص العمل، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الولوج إلى سوق الشغل، وتعزيز حكامة هذا السوق.

من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي إلى أن المغرب وإيطاليا يتمتعان بعلاقات وثيقة ومتنوعة في مجال التشغيل ويتقاسمان تحديات مشتركة مثل مكافحة البطالة، وتعزيز جودة التشغيل، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الرقمي وإدماج المهاجرين.

واختتم قائلا: “لقد أطلقا بلدينا أيضا إصلاحات واستراتيجيات مبنية على الحوار الاجتماعي والتعاون الدولي”.

وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل السفارة المغربية بروما وجمعية المقاولين (سيفا) ومؤسسة خبراء العمل، من أجل تعزيز الممارسات الفضلى بين أفراد الجالية المغربية في مجال العمل، لاسيما في التكوين وتعزيز القدرات، والتحسيس بأهمية السلامة في مكان العمل والحماية القانونية.

وافتتحت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مارينا إلفيرا كالديروني، وعمدة مدينة البندقية، لويجي بروجنارو، أعمال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من هيئة خبراء العمل الإيطالية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تارودانت..”صديقي” يتفقد مناطق فلاحية متضررة من الزلزال

2023-10-01 / 16:33
Photo of البيضاء : “مخمور” يلحق خسائر مادية بسيارات في الشارع العام

البيضاء : “مخمور” يلحق خسائر مادية بسيارات في الشارع…

2023-10-01 / 12:46
Photo of دون سلك مسطرة نزع الملكية ..شركة أشغال ” تشُّق ” أرض بخريبكة

دون سلك مسطرة نزع الملكية ..شركة أشغال ” تشُّق…

2023-10-01 / 11:25
Photo of طقس الأحد .. طقس حار بكل ربوع المملكة

طقس الأحد .. طقس حار بكل ربوع المملكة

2023-10-01 / 09:03
Photo of مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر الفرصة في الوقت بدل الضائع

مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر…

2023-09-30 / 22:16
Photo of برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى البر الإسباني

برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى…

2023-09-30 / 20:23
Photo of بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بورزازات

بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال…

2023-09-30 / 19:53
Photo of سبتة المحتلة تحتضن احتفالات الجيش الاسباني بذكرى “الانزال في خليج الحسيمة”

سبتة المحتلة تحتضن احتفالات الجيش الاسباني بذكرى “الانزال في…

2023-09-30 / 19:26
Photo of لتطوير قابلية التشغيل البيني..مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والهندية بسواحل البيضاء

لتطوير قابلية التشغيل البيني..مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والهندية…

2023-09-30 / 18:59
Photo of صديقي يؤكد أهمية قطاع تربية المواشي في ترسيخ الأمن الغذائي

صديقي يؤكد أهمية قطاع تربية المواشي في ترسيخ الأمن…

2023-09-30 / 17:25

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق