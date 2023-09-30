المغرب ضمن الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل

هبة بريس - و م ع

أكد سفير المملكة لدى إيطاليا، يوسف بلا، يوم أمس بالبندقية، أن المغرب يعتبر من الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل.

وأكد السفير، خلال لقاء نظم تحت شعار “التشغيل كوسيلة للنمو الاقتصادي”، أن المغرب اعتمد مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف إلى تجاوز سياسات سوق الشغل التقليدية وقضية البطالة.

وفي هذا الصدد، أشار بلا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تنص على تعزيز البرامج النشطة لسوق العمل، لاسيما مصالح التشغيل العمومية، وبرامج التكوين المهني، وتدابير دعم ريادة الأعمال أو حتى أنظمة الدعم الاجتماعي.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على أربعة محاور ذات أولوية، وهي تحسين إدماج الشباب في سوق العمل، وتحسين ظهور قطاع خاص ديناميكي يحدث فرص العمل، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الولوج إلى سوق الشغل، وتعزيز حكامة هذا السوق.

من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي إلى أن المغرب وإيطاليا يتمتعان بعلاقات وثيقة ومتنوعة في مجال التشغيل ويتقاسمان تحديات مشتركة مثل مكافحة البطالة، وتعزيز جودة التشغيل، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الرقمي وإدماج المهاجرين.

واختتم قائلا: “لقد أطلقا بلدينا أيضا إصلاحات واستراتيجيات مبنية على الحوار الاجتماعي والتعاون الدولي”.

وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل السفارة المغربية بروما وجمعية المقاولين (سيفا) ومؤسسة خبراء العمل، من أجل تعزيز الممارسات الفضلى بين أفراد الجالية المغربية في مجال العمل، لاسيما في التكوين وتعزيز القدرات، والتحسيس بأهمية السلامة في مكان العمل والحماية القانونية.

وافتتحت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مارينا إلفيرا كالديروني، وعمدة مدينة البندقية، لويجي بروجنارو، أعمال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من هيئة خبراء العمل الإيطالية.

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