الوداد الرياضي يتأهل إلى دور مجموعات أبطال إفريقيا

2023-09-30 / 22:51
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هبة بريس - و م ع

فاز فريق الوداد الرياضي على ضيفه حافيا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت 30 شتنبر، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ويتأهل لدور المجموعات للبطولة.

ووقع أهداف القلعة الحمراء كل من يحيى عطية الله (د 8)، وحمدو الهوني (د 24) واللاعب أيوب العملود (د57) .

وتحصل لاعب حافيا كوناكري، الحسن كامارا، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 75.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، الأحد الماضي بكوناكري، قد انتهت بالتعادل (1-1).

وفي مباراة ثانية برسم المسابقة، ودع فريق الجيش الملكي منافسات دوري أبطال إفريقيا، من مرحلة الدور التمهيدي الثاني، بعد تعرض للهزيمة خلال مباراة الإياب التي جمعته بالنجم الساحلي التونسي مساء اليوم السبت بالملعب الكبير لمراكش، (1-2)، علما أن مباراة الذهاب آلت نتيجتها أيضا للفريق التونسي (1-0).

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