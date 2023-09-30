مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر الفرصة في الوقت بدل الضائع

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق الدينامية الدبلوماسية المغربية وتوالي انتصاراتها على الساحتين الاقليمية والدولية في موضوع قضيتنا الترابية المصيرية التي حُسم ملفها لصالح المغرب، وبعد أن استيأس أعداء وحدتنا الترابية من خلال مناوراتهم المتواصلة، وبعد أن ضاقت بهم السبل، عادوا ليعزفوا على وثر المضلومية ونسج الخزعبلات وتسويق الأوهام، ورسم صورة معاكسة لتلك التي يتبناها المغرب كجار مُسالم لا بقبل على نفسه أن يكون منصة لإطلاق ” الشر” نحو جيرانه، بقدر ماهو في موقف قوة ولايحتاج إلى أي عمل عسكري بري في جنوب الصحراء كما يروج لذلك البعض.

حول هذا الموضوع، علّق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القيادي السابق بجبهة البوليساريو، بالقول بأن المغرب أثبت طيلة العقود الفائتة أنه أكثر ذكاء و حكمة من الجزائر في إدارته لنزاع الصحراء، و لن يعطي للجزائر في الوقت بدل الضائع فرصة للعودة للمباراة من جديد.

وأضاف مصطفى سلمى في تدوينة له على حسابه الشخصي بالقول: ” المغرب في موقف قوة، و لا يحتاج الى اي عمل عسكري بري في جنوب الصحراء كما يروج له بعض المواقع منذ الأمس”.

وتابع مصطفى سلمى بالقول: فأي عمل عسكري من شأنه تغيير الوضع الميداني على الأرض يقوم به المغرب بعد عملية الكركرات سيقابله تدخل جزائري مباشر في مناطق شمال الصحراء تحت عنوان حماية الأمن القومي الجزائري لأن الجزائر لن تقبل ان تصير البوليساريو مشكلة داخلية جزائرية.

وختم تدوينته بالقول: ” ما يروج له مرتبط بشهر اكتوبر الذي عادة ما تسلط فيه الاضواء على نزاع الصحراء، و هي محاولة من خصوم المغرب لاثبات أنه يوجد توتر في المنطقة بعدما عجزوا عن ذلك ميدانيا”.

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