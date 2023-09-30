U.S. Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) presides ahead of the final passage in the House of Representatives of U.S. President Joe Biden's $1.9 trillion coronavirus disease (COVID-19) relief bill inside the House Chamber of the Capitol in Washington, U.S., March 10, 2021. REUTERS/Joshua Roberts

لتفادي الشلل الحكومي ..مجلس النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ

2023-09-30 / 22:03
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هبة بريس - وكالات

أقر مجلس النواب الأميركي، يوم السبت، مشروعا مؤقتا للموازنة لمنع الإغلاق الحكومي، وذلك قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.

ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القرار المؤقت لمدة 45 يوما لتجاوز الإغلاق الحكومي.

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الامر الذي أيده الديموقراطيون.

ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.

وتخلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

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