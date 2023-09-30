“جون أفريق ” : المغرب يتجه تدريجيا نحو القطيعة مع العالم “الفرنكفوني “

2023-09-30 / 21:51
0
هبة بريس - الرباط

قالت مجلة “جون أفريك” أن المغرب يتجه تدريجا نحو احداث قطيعة مع العالم الفرنكفوني ، مسلطة الضوء على توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا، والتي تفاقمت إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة مخلفا خسائر بشرية ومادية فادحة.

وكشفت المجلة الفرنسية ، إن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز مؤخرا فاقم الأزمة بين المغرب وفرنسا ، بسبب الهفوة الدبلوماسية التي سقط فيها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بعدما قرر مخاطبة الشعب المغربي .

وفي مقال بعنوان “لماذا يبتعد المغرب عن فرنسا؟”،قالت جون افريك أن المغرب ينفصل تدريجيا عن العالم الفرنكفوني، لافتة إلى أنه “وبما أن إدارة الكوارث هي قضية سياسية بارزة، فإن اختيار شركاء المغرب في المجال الإنساني كان لابد أن يتماشى مع السياسة الخارجية للبلاد، التي، للأسف، لم تعد تحابي فرنسا”.

وأشارت “جون أفريك” إلى أن حكومة ماكرون اختارت استراتيجية التقارب مع الجزائر، التي، كما نتذكر، تشن حربا بالوكالة ضد المغرب منذ عام 1975، معتبرة أن حجة “الحياد” الفرنسي تجاه قضية الصحراء أصبحت مرفوضة من المغرب، وأن المملكة تحتفظ بشراكتها الاستراتيجية للدول التي تعترف بسيادتها على هذه المنطقة، كما كان الحال مع واشنطن وتل أبيب.

وتابعت جون افريك “إذا حكمنا من خلال النمو غير المسبوق في العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة، فمن المؤكد أيضًا أن لندن ستتبع خطى حليفتها عبر الأطلسي، وستقرر لصالح الرباط بشأن قضية الصحراء”، مردفة: ”أما بالنسبة للعلاقات المغربية الفرنسية، فهي لم تعد على الإطلاق كما كانت. وخسرت فرنسا لصالح إسبانيا مكانة الشريك التجاري الرئيسي للمملكة المغربية”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الموريتاني يؤكد التزام بلاده “الحياد الايجابي”بين المغرب والجزائر

الرئيس الموريتاني يؤكد التزام بلاده “الحياد الايجابي”بين المغرب والجزائر

2023-09-30 / 18:23
Photo of إصلاح مدونة الأسرة.. حيار: الوزارة عازمة على المساهمة في إغناء النقاش

إصلاح مدونة الأسرة.. حيار: الوزارة عازمة على المساهمة في…

2023-09-30 / 16:17
Photo of مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

2023-09-30 / 13:57
Photo of أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في الخارج

أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في…

2023-09-30 / 11:50
Photo of أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض…

2023-09-30 / 10:06
Photo of حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم بنيان الأسرة

حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم…

2023-09-29 / 20:37
Photo of عبد النباوي عن ” مدونة الأسرة “… نتمنى أن تتكلل كل الجهود بالنجاح

عبد النباوي عن ” مدونة الأسرة “… نتمنى أن…

2023-09-29 / 20:08
Photo of الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد التأكيد على أهمية عمليات تسجيل اللاجئين

الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد التأكيد على أهمية عمليات تسجيل…

2023-09-29 / 19:34
Photo of اسبانيا.. فشل فييخو للمرة الثانية في تحقيق الاغلبية لتولي الحكومة يفسح الطريق لعودة “صديق المغرب”

اسبانيا.. فشل فييخو للمرة الثانية في تحقيق الاغلبية لتولي…

2023-09-29 / 15:59
Photo of الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا لإذكاء عملنا المشترك”

الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا…

2023-09-29 / 15:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق