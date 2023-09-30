ضبط مطعم بالكويت يقدم لزبائنه مشروبات كحولية ولحم خنزير

2023-09-30 / 20:34
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هبة بريس - وكالات

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من القبض على عدد من الأشخاص من جنسية آسيوية يقومون بإدارة مطعم غير مرخص، ويقدمون للزبائن مشروبات كحولية مستوردة ومصنعة محليا ولحم خنزير.

وأفادت صحيفة “المجلس” الكويتية بأن الشرطة عثرت على 489 زجاجة تحتوي على مشروبات كحولية مصنعة محليا، و54 جركل يحتوي على مواد كحولية و10 زجاجات كحولية مستوردة و218 كيلوغراما من لحم الخنزير.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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