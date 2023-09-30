(FILES) In this file photo taken on May 19, 2021 Migrant minors eat apples while they wait to be tested for COVID-19 upon their arrival to the Spanish enclave of Ceuta, on May 19, 2021. - Days after up to 10,000 people surged across the Moroccan border into Spain's Ceuta, many hundreds are still here, mostly minors, posing a quandary for this tiny north African territory. (Photo by Antonio Sempere / AFP) / Restricted to editorial use - To illustrate the event as specified in the caption

برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى البر الإسباني

2023-09-30 / 20:23
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هبة بريس - متابعة

قالت مصادر اعلامية اسبانية ان البرلمان الأندلسي صادق على اتفاقية تعاون بين منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، ومدينة سبتة المحتلة المتمتعة بالحكم الذاتي بخصوص نقل القاصرين والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في سبتة إلى البر الإسباني.

الإتفاقية التي عارضها حزب بوكس اليميني المتطرف، تسمح بدمج الأطفال والمراهقين بطريقة سريعة ومستدامة، طبقا “لمبدأ التضامن”، رغم إلحاح ممثلي الحزب المتطرف بوكس على إعادة القاصرين إلى بلادهم .

وينتظر أن تحصل هذه الإتفاقية على الضوء الأخضر من وزارة الإدماج الاجتماعي والشباب والأسرة والمساواة في الحكومة الأندلسية، ووزارة الصحة والاستهلاك وحكومة سبتة.

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