برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى البر الإسباني

هبة بريس - متابعة

قالت مصادر اعلامية اسبانية ان البرلمان الأندلسي صادق على اتفاقية تعاون بين منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، ومدينة سبتة المحتلة المتمتعة بالحكم الذاتي بخصوص نقل القاصرين والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في سبتة إلى البر الإسباني.

الإتفاقية التي عارضها حزب بوكس اليميني المتطرف، تسمح بدمج الأطفال والمراهقين بطريقة سريعة ومستدامة، طبقا “لمبدأ التضامن”، رغم إلحاح ممثلي الحزب المتطرف بوكس على إعادة القاصرين إلى بلادهم .

وينتظر أن تحصل هذه الإتفاقية على الضوء الأخضر من وزارة الإدماج الاجتماعي والشباب والأسرة والمساواة في الحكومة الأندلسية، ووزارة الصحة والاستهلاك وحكومة سبتة.

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