المنتخب المغربي للفوتصال يشارك في بطولة دولية بكرواتيا

2023-09-30 / 20:08
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هبة بريس -

يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، في الفترة الممتدة ما بين فاتح و11 أكتوبر، في دوري دولي بكرواتيا.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم السبت 30 شتنبر، أن هذه البطولة الدولية ستعرف أيضا مشاركة منتخبات لاتفيا والنرويج وتركيا.

ولهذا الغرض، وجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، الدعوة إلى 18 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من:

1 بلال البقالي…… (نجم لافلواز الفرنسي)

2 أنس العيان……. (ريبيرا نافارا الإسباني)

3 حمزة بويزان…… (ريبيرا نافارا الإسباني)

4 سفيان بوريط…. (إف سي كمي الفنلندي)

5 خالد بوزيد…….. (صالا غارسيا الإسباني)

6 عثمان بومزو…… (شباب المحمدية)

7 إدريس الرايس فني…… (شباب المحمدية)

8 عبد الكريم أنبيا……….. (صقر أكادير)

9 سعد كنية………… (شباب المحمدية)

10 محمد شريدو……. (أسود الخبازات)

11 محمد نصيص……. (شباب المحمدية)

12 سفيان شعراوي…… (ريبيرا نافارا الإسباني)

13 إسماعيل أمزال………. (صقر أكادير)

14 عثمان الإدريسي…… (لوكوس قصر الكبير)

15 أنس البقالي………. (نجم لافلواز الفرنسي)

16 أنس دحاني……….. (شباب المحمدية)

17 سفيان المسرار……. (نجم لافلواز الفرنسي)

18 أيوب العضاض………. (صقر أكادير)

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