البطولة الوطنية الاحترافية .. أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه شباب المحمدية

هبة بريس - رياضة

تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه شباب المحمدية بدون أهداف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب المسيرة الخضراء بآسفي ، برسم منافسات الدورة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية (إنوي) لكرة القدم للقسم الأول.

وكان أداء الشوط الأول متوسطا بين كلا الفريقين، عكس الشوط الثاني الذي تحسن فيه الأداء، وبحث الفريقين عن الوصول للمرمى لكن دون استثمار الفرص المتاحة، و ليقتسم معا نقاط هذه المباراة.

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