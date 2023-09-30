سبتة المحتلة تحتضن احتفالات الجيش الاسباني بذكرى “الانزال في خليج الحسيمة”

2023-09-30 / 19:26
2
هبة بريس - متابعة

شهدت مدينة سبتة المحتلة ، عرضا عسكريا أقامه الجيش الاسباني، أمس الجمعة، احتفالا بالذكرى 97 لحصول قوات البحرية في المدينة المحتلة، على ميدالية عسكرية، لدورها في الانزال العسكري الاسباني الفرنسي في خليج الحسيمة الذي استمر من 6 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 1925.

ونظم الجيش الاسباني عرضا عسكريا في الثكنة العسكرية “اوتيرا” بمشاركة عناصر من مختلف الوحدات العسكرية في الجيش الاسباني، كما حضره مجموعة من القادة العسكريين حيث تم توزيع اوسمة

الإنزال العسكري الإسباني في خليج الحسيمة يبقى واحدا من أهم “الإنجازات” التي حققتها إسبانيا في مواجهة الجيش المغربي في “حرب الريف”، التي تعرّضت فيها لهزائم نكراء ومتكرّرة على يد المقاومين المغاربة في منطقة الريفـ بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر الفرصة في الوقت بدل الضائع

مصطفى سلمى: المغرب في موقف قوي لن يمنح للجزائر…

2023-09-30 / 22:16
Photo of برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى البر الإسباني

برلمان منطقة الأندلس يوافق على نقل المهاجرين القاصرين إلى…

2023-09-30 / 20:23
Photo of بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بورزازات

بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال…

2023-09-30 / 19:53
Photo of لتطوير قابلية التشغيل البيني..مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والهندية بسواحل البيضاء

لتطوير قابلية التشغيل البيني..مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والهندية…

2023-09-30 / 18:59
Photo of صديقي يؤكد أهمية قطاع تربية المواشي في ترسيخ الأمن الغذائي

صديقي يؤكد أهمية قطاع تربية المواشي في ترسيخ الأمن…

2023-09-30 / 17:25
Photo of إصلاح مدونة الأسرة.. بوعياش تؤكد أهمية خصوصية المقاربة المغربية

إصلاح مدونة الأسرة.. بوعياش تؤكد أهمية خصوصية المقاربة المغربية

2023-09-30 / 15:48
Photo of مراكش : سائحة إيطالية زينت يديها ب ” الحناء” مقابل 1400 درهم

مراكش : سائحة إيطالية زينت يديها ب ” الحناء”…

2023-09-30 / 15:24
Photo of سرقة معدات فندق ضواحي صفرو في ظروف غامضة

سرقة معدات فندق ضواحي صفرو في ظروف غامضة

2023-09-30 / 15:05
Photo of زلزال الحوز.. إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين إضافيين

زلزال الحوز.. إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين إضافيين

2023-09-30 / 13:34
Photo of القصر الكبير.. إيقاف ستيني تورط في الاعتداء جنسيا على 3 قاصرين

القصر الكبير.. إيقاف ستيني تورط في الاعتداء جنسيا على…

2023-09-30 / 13:04

‫2 تعليقات

  1. الإنزال جاء بعد تحالف عسكري إمبريالي وخاصة مع فرنسا قلب موازين القوى
    اما المواجهة مع إسبانيا فالتاريخ سجل الهزيمة النكراء للجيش الاسباني في معارك بطولية
    أشهرها ” أنوال ” التي حطمت غرور الإسبان

  2. الإنزال جاء بعد تحالف عسكري إمبريالي وخاصة مع فرنسا قلب موازين القوى
    اما المواجهة مع إسبانيا فالتاريخ سجل الهزيمة النكراء للجيش الاسباني في معارك بطولية
    أشهرها ” أنوال ” التي حطمت غرور الإسبان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق