سبتة المحتلة تحتضن احتفالات الجيش الاسباني بذكرى “الانزال في خليج الحسيمة”
هبة بريس - متابعة
شهدت مدينة سبتة المحتلة ، عرضا عسكريا أقامه الجيش الاسباني، أمس الجمعة، احتفالا بالذكرى 97 لحصول قوات البحرية في المدينة المحتلة، على ميدالية عسكرية، لدورها في الانزال العسكري الاسباني الفرنسي في خليج الحسيمة الذي استمر من 6 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 1925.
ونظم الجيش الاسباني عرضا عسكريا في الثكنة العسكرية “اوتيرا” بمشاركة عناصر من مختلف الوحدات العسكرية في الجيش الاسباني، كما حضره مجموعة من القادة العسكريين حيث تم توزيع اوسمة
الإنزال العسكري الإسباني في خليج الحسيمة يبقى واحدا من أهم “الإنجازات” التي حققتها إسبانيا في مواجهة الجيش المغربي في “حرب الريف”، التي تعرّضت فيها لهزائم نكراء ومتكرّرة على يد المقاومين المغاربة في منطقة الريفـ بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي.
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2 تعليقات
الإنزال جاء بعد تحالف عسكري إمبريالي وخاصة مع فرنسا قلب موازين القوى
اما المواجهة مع إسبانيا فالتاريخ سجل الهزيمة النكراء للجيش الاسباني في معارك بطولية
أشهرها ” أنوال ” التي حطمت غرور الإسبان
الإنزال جاء بعد تحالف عسكري إمبريالي وخاصة مع فرنسا قلب موازين القوى
اما المواجهة مع إسبانيا فالتاريخ سجل الهزيمة النكراء للجيش الاسباني في معارك بطولية
أشهرها ” أنوال ” التي حطمت غرور الإسبان