لتطوير قابلية التشغيل البيني..مناورات عسكرية تجمع البحرية المغربية والهندية بسواحل البيضاء

هبة بريس - الرباط

أفاد بيان مشترك لوزارة الخارجية الهندية والقوات البحرية الهندية، نشرته سفارة نيوديلهي بالرباط، أن سواحل مدينة الدار البيضاء شهدت هذا الأسبوع مناورات عسكرية بحرية مشتركة بين الفرقاطة الهندية “سوميدها” ونظيرتها المغربية “الكولونيل الرحماني”.

ويرمي التدريب، حسب مصادر هندية، إلى تعزيز الدبلوماسية العسكرية مع المغرب، في إطار التزام نيودلهي والرباط بتعزيز الأمن البحري وبناء جسور الصداقة والتعاون بين البلدين، إلى جانب تطوير قابلية التشغيل البيني.

الفرقاطتين شاركتا في جوانب مختلفة من العمليات البحرية؛ مثل التدريبات على الاتصالات، والمناورات التكتيكية، وعمليات الطيران، فضلا عن الممارسات الهادفة إلى التصدي للتهديدات المشتركة، مع تطوير بناء القدرات وسط البحار.

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