البرتغال.. موجة حر شديدة غير مسبوقة مع بدء فصل الخريف

2023-09-30 / 18:42
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هبة بريس - و م ع

مع بدء فصل الخريف، تشهد البرتغال درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد، إذ تجاوزت 35 درجة مئوية، أمس الجمعة، وفق ما ذكر المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

ويتوقع أن تصل درجات حرارة إلى 30 درجة مئوية بين يومي الجمعة والثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، باستثناء عدد قليل من المناطق الساحلية، وفق المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح معهد البحار والغلاف الجوي البرتغالي في بيان، أن درجات الحرارة هذه لا يمكن مقارنتها بموجات الحر التي تؤثر على البلاد خلال الأشهر الأكثر حرارة.

وأشار المصدر إلى أن “الدرجات المتوقعة تتوافق مع حالة غير طبيعية تصل إلى نحو 5-8 درجات مئوية فوق متوسط المعدل المعتاد لهذا الموسم”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى قيم تتراوح بين 35 و37 درجة، لا سيما في المنطقة الجنوبية ووادي تاغوس.

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