الرئيس الموريتاني يؤكد التزام بلاده “الحياد الايجابي”بين المغرب والجزائر

2023-09-30 / 18:23
1
هبة بريس - الرباط

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الجمعة،ان بلاده تلتزم الحياد الايجابي تجاه العلاقات المتأزمة بين المغرب والجزائر .

وخاض الرئيس الموريتاني في المقابلة ذاتها، في قضايا عديدة تهم الشان الداخلي الموريتاني وعدد من القضايا الاقليمية ، حيث لم يفصح ولد الغزواني عن نيته بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المتوقعة العام المقبل، وفضّل الإبقاء على حالة من الغموض حول الموضوع.

وتطرق ولد الغزواني في قضايا عديدة في المنطقة أبرزها؛ الانقلاب في النيجر وانسحاب فرنسا عسكريا من منطقة الساحل والموقف من فرنسا في الساحل وموقف بلاده من العلاقات المتأزمة بين الجزائر والمغرب قائلا ان بلاده “ظلت تقليديا تلتزم الحياد الإيجابي” في هذه المسألة، وهو ما حافظ عليه هو منذ مجيئه إلى السلطة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “جون أفريق ” : المغرب يتجه تدريجيا نحو القطيعة مع العالم “الفرنكفوني “

“جون أفريق ” : المغرب يتجه تدريجيا نحو القطيعة…

2023-09-30 / 21:51
Photo of إصلاح مدونة الأسرة.. حيار: الوزارة عازمة على المساهمة في إغناء النقاش

إصلاح مدونة الأسرة.. حيار: الوزارة عازمة على المساهمة في…

2023-09-30 / 16:17
Photo of مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

2023-09-30 / 13:57
Photo of أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في الخارج

أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في…

2023-09-30 / 11:50
Photo of أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض…

2023-09-30 / 10:06
Photo of حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم بنيان الأسرة

حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم…

2023-09-29 / 20:37
Photo of عبد النباوي عن ” مدونة الأسرة “… نتمنى أن تتكلل كل الجهود بالنجاح

عبد النباوي عن ” مدونة الأسرة “… نتمنى أن…

2023-09-29 / 20:08
Photo of الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد التأكيد على أهمية عمليات تسجيل اللاجئين

الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد التأكيد على أهمية عمليات تسجيل…

2023-09-29 / 19:34
Photo of اسبانيا.. فشل فييخو للمرة الثانية في تحقيق الاغلبية لتولي الحكومة يفسح الطريق لعودة “صديق المغرب”

اسبانيا.. فشل فييخو للمرة الثانية في تحقيق الاغلبية لتولي…

2023-09-29 / 15:59
Photo of الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا لإذكاء عملنا المشترك”

الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا…

2023-09-29 / 15:03

تعليق واحد

  1. موريتانيا هي جزء لا يتجزأ من التراب المغربي ومحمد الخامس هو من أهداها إلى هؤلاء الزنادقة وحكام هذا البلد منذ،مدة مجرد منافقون يلعبون على الحبلين ويجب اخد كل الإجراءات والاحتياطات من مسؤولي هذا البلد المغربي الأصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق