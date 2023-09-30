الرئيس الموريتاني يؤكد التزام بلاده “الحياد الايجابي”بين المغرب والجزائر

هبة بريس - الرباط

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الجمعة،ان بلاده تلتزم الحياد الايجابي تجاه العلاقات المتأزمة بين المغرب والجزائر .

وخاض الرئيس الموريتاني في المقابلة ذاتها، في قضايا عديدة تهم الشان الداخلي الموريتاني وعدد من القضايا الاقليمية ، حيث لم يفصح ولد الغزواني عن نيته بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المتوقعة العام المقبل، وفضّل الإبقاء على حالة من الغموض حول الموضوع.

وتطرق ولد الغزواني في قضايا عديدة في المنطقة أبرزها؛ الانقلاب في النيجر وانسحاب فرنسا عسكريا من منطقة الساحل والموقف من فرنسا في الساحل وموقف بلاده من العلاقات المتأزمة بين الجزائر والمغرب قائلا ان بلاده “ظلت تقليديا تلتزم الحياد الإيجابي” في هذه المسألة، وهو ما حافظ عليه هو منذ مجيئه إلى السلطة.

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