بعد انقطاع لـ10 سنوات.. انطلاق رحلة تجارية من ليبيا إلى إيطاليا

2023-09-30 / 16:38
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هبة بريس - وكالات

استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، اليوم السبت، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، رغم الحظر الأوروبي على الشركات الليبية، بحسب صحافيين في “فرانس برس”، والسلطات الليبية.

وأقلعت، اليوم السبت، طائرة تابعة لشركة ميدسكاي الليبية الخاصة من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما.

وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها العام 2022، رحلتين أسبوعيًا إلى روما يومي السبت والأربعاء.

وذكرت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، على صفحتها على “فيسبوك” أن استئناف الرحلات الجوية يندرج “ضمن جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي”.

وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية، منذ 2014، على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

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