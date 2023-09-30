مراكش : سائحة إيطالية زينت يديها ب ” الحناء” مقابل 1400 درهم
ع اللطيف بركة : هبة بريس
وضعت سائحة من جنسية إيطالية شكاية الى مصالح الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، ضد سيدتين يمتهنان ” النقاشة بالحناء ” بساحة جامع الفناء، تتهمهما بالنصب والاحتيال .
وقالت مصادر الجريدة ، أن مصالح الشرطة السياحية قد تفاعلت بسرعة مع شكاية السائحة، وقامت بتوقيف النقاشاتان، والإستماع اليهما في المنسوب لهما، قبل عرضهما على أنظار النيابة العامة
وكانت النقاشتان قد تسلمتا مبلغ 1400 درهم مقابل تزين يد السائحة الايطالية، مما دفعها بعد أداء المبلغ الى توجيه شكاية الى المصالح الأمنية .
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4 تعليقات
إوا حتى هوما غير مادين فيديهم. مايسولو مايتشطروا
النصاب والمحتلون ماخلوا حتى مكان في هذه البلاد. على وزارة السياحة التدخل في هذه الفضيحة. أين هي خارطة الطريق التي تكلمت عليها وزيرة السياحة.
في مراكش النصب على المغاربة مستشاري و كيف لا ينصبون على الأجانب ؟؟؟!! قبح الله سعي هؤلاء المجرمين الذين يدنسون سمعة الوطن و يساهمون في تنفير السياح من العودة إلى المغرب و يقطعون أرزاقهم بأيديهم.
نقاشات يستحقن عقوبات صارمة لكونهما قد نصبتا على السائحة
وللتذكير فهناك مهن في جامع الفنا لا يحكمها تأطير ولاقانون تنظيمي بل تمارس بكل عشوائية وارتجال