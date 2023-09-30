مراكش : سائحة إيطالية زينت يديها ب ” الحناء” مقابل 1400 درهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت سائحة من جنسية إيطالية شكاية الى مصالح الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، ضد سيدتين يمتهنان ” النقاشة بالحناء ” بساحة جامع الفناء، تتهمهما بالنصب والاحتيال .

وقالت مصادر الجريدة ، أن مصالح الشرطة السياحية قد تفاعلت بسرعة مع شكاية السائحة، وقامت بتوقيف النقاشاتان، والإستماع اليهما في المنسوب لهما، قبل عرضهما على أنظار النيابة العامة

وكانت النقاشتان قد تسلمتا مبلغ 1400 درهم مقابل تزين يد السائحة الايطالية، مما دفعها بعد أداء المبلغ الى توجيه شكاية الى المصالح الأمنية .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0