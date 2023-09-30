مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

2023-09-30 / 13:57
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هبة بريس

انعقد اليوم السبت بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، الرامية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.

وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.

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‫12 تعليقات

  1. كهنة المعبد يناقشون امور اسيادهم المسلمين ، عشنا حتى شفنا العجب في ما يسموه امارة المؤمنين!!!
    اين نحن من ما تسمون به انفسكم ؟؟،،
    حتى الصهاينة لم يناقشو ما تناقشونه
    صندوق النقد الدولي تبين انه هو صاحب القرار بالمغرب
    ونسوا ان من يؤمن بالله ورسله لا يحتاج لمدونتهم

  2. غادي نقول كلمة وحدة لأعلى الهرم حتى أسفل حتى أسفله، إذا كان المغرب رائدا في الجانب الديبلوماسي و الصناعي و التجاري فإنه ذاهب إلى الخراب في الجانب الإجتماعي و الدولة التي تهمل هذا الجانب على حساب الجوانب الاخرى تبقى إعلاميا قوية لكن بعد مدة و بدون سابق إنذار تنهار و هذا يخدم مصلحة أعداءنا، انا لا افهم لماذا من يحكمنا و يسيرنا يريد أن يشتت شمل الأسرة المغربية و يتسبب في إنهيار مفهوم الأسرة، أعداء من الخارج يريدون تقسيم بلدنا و أعداء من الداخل يريدنا تدمير مجتمعنا فحسبنا الله و نعم الوكيل

  4. الحمدلله على ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية المرأة المغربية في حقوقها التي هضمت من طرف الرجل .

  6. بالنسبة لي المدونة الأسرة تنجح بالتفاهم مع الطرفين اي الزوجة والزوج الصالح وهذا هو الأساس.

  7. بهذه المدونة ستكون كارثة على الرجل ولن يتحملها وستصيبه أزمة قلبية مفاجئة…

  9. واخيرا المراة استرجعت حقوقها كاملة حفظ الله ملكنا المحبوب ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه.

  10. أنا جد فرحانة بهذه المدونة واخيرا سيبقى لي المنزل الزوجية أنا اولادي وهو من يخرج طويلا هههههههههههه.

  11. نتمنى من هذه المدونة أن تكون بشارة خير على المرأة المغربية وما عانتهه من إهانة وعنف من طرف الزوج ..

  12. أنا مع هذه المدونة واخيرا المراة سترتاح نفسيا ومعنويا وماديا ما خلفه لها الزواج الفاشل وحسبنا آلله ونعم الوكيل…. جميع المرأة المغربية تعاني في صمت ولا أحد يسغي لها والآن الحمدلله على هذه المدونة التي ستقف مع الحق والقانون فوق كل شيء..

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