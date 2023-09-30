زلزال الحوز.. إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين إضافيين

هبة بريس

تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، شرعت القوات المسلحة الملكية في إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين-جراحيين إضافيين على مستوى الجماعة القروية مجاط بإقليم شيشاوة والجماعة القروية إيغرم بإقليم تارودانت.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه انطلاقا من العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، كافة رعاياه، فإن هذه المبادرة سترفع عدد المستشفيات الميدانية الطبية-الجراحية التي تمت إقامتها إلى أربعة، وستسهم في تعزيز الدعم والمساعدة الطبية لفائدة الساكنة المتضررة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف المصدر ذاته أن المستشفيين الميدانيين الطبيين-الجراحيين، الأوليين، متعددي التخصصات، اللذين تمت إقامتهما في الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال في منطقتي آسني بمراكش وتافنكولت بتارودانت، مكّنا حتى الآن، من إجراء حوالي 121 عملية جراحية وتقديم أكثر من 25 ألف خدمة طبية متخصصة، منها حوالي مائة تم تقديمها عبر تقنية التطبيب عن بعد من قبل أطباء متخصصين بالمستشفيات العسكرية.

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